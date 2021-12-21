В конце 2022 — начале 2023 года в Москве планируют открыть еще один международный автовокзал — «Красногвардейский». Таким образом, число подобных вокзалов в столице увеличится до пяти, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, вокзал планируют создать вместо автостанции «Красногвардейская» (она находится на юго-востоке города, недалеко от метро «Зябликово» и «Красногвардейская»). Для этого, в частности, оформят зал ожидания. Планируется, что «Красногвардейским» смогут ежедневно пользоваться 2500 пассажиров.

От нового вокзала автобусы будут ходить на юг, юго-восток и юго-запад России, а также в страны ближнего зарубежья. Одними из самых популярных направлений должны стать Тула, Тамбов, Воронеж, Евпатория, Белгород и Липецк.

Три международных автовокзала, которые сейчас действуют в Москве — Южные Ворота, Северные Ворота и Саларьево, — были открыты за последние несколько лет. Вокзал Щелковский, который стал центральным после открытия в 1971 году, недавно прошел реконструкцию и стал самым большим в Европе.

Летом в столице появился и новый железнодорожный вокзал — «Восточный». «Афиша Daily» ездила до него и рассказывала о впечатлениях.