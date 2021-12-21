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Google частично разблокировал ютьюб-канал «Царьграда» по решению суда

Денис Ламехов
Сегодня в 14:15

Google частично разблокировал ютьюб-канал «Царьграда». Об этом сообщает Forbes.

Канал вновь появился на видеоплатформе и доступен в результатах поиска, однако на нем размещена лишь небольшая часть опубликованного ранее контента. При этом у владельцев телеканала по-прежнему нет доступа к управлению аккаунтом и они не могут выкладывать новые видео, сообщает издание со ссылкой на письмо генерального директора НАО «Царьград Медиа» Геннадия Вагабова для Google, отправленное 17 декабря 2021 года (есть в распоряжении Forbes).

«С таким же успехом эту непонятно по какому принципу отобранную часть контента можно было просто выложить в общий доступ», — пишет Вагабов. Гендиректор компании отмечает, что телеканал «ценит попытку» Google исполнить судебное решение, но не считает, что компания выполнила его хотя бы частично. Он призывает разблокировать канал полностью.

«Без доступа к нему [аккаунту «Царьграда»] остальные действия Google не будут считаться надлежащим исполнением судебного решения». <…> С самого начала Google заявлял, что удалил канал и все его содержимое безвозвратно. Но раз какую‑то часть видеозаписей он все же восстановил, значит, у них может быть техническая возможность выполнить решение суда и вернуть весь удаленный контент», — пояснил собеседник Forbes, управляющий партнер Art De Lex Дмитрий Магоня. Он участвовал в процессе со стороны «Царьграда».

В июле 2020 года YouTube заблокировал аккаунт российского консервативного телеканала «Царьград» без возможности восстановления за «нарушение экспортного законодательства». По данным Google, владелец канала Константин Малофеев находится в санкционных списках США.

В октябре 2020 года зрители телеканала Сергей Петров и Татьяна Гладышевская подали в суд на Google с требованием разблокировать «Царьград» на ютьюбе. В июле 2021-го Замосковрецкий суд Москвы удовлетворил их требования.

Google оспорил это решение и заявил, что Петров и Гладышевская работают на телеканале или в связанных с ним компаниях. Дмитрий Магоня это отрицает. По словам источника Forbes, Гладышевская работала в общественной организации, связанной с «Царьградом».

В ноябре 2021 года Google проиграл в суде зрителям «Царьграда». Аккаунт телеканала на ютьюбе обязали восстановить.

«Царьград ТВ» создал в 2015 году бизнесмен Константин Малофеев. Канал выступает с монархических позиций и определяет себя как «первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал». С 1 декабря 2017 года «Царьград» прекратил свое телевещание и перешел полностью в онлайн.

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