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Мосгорсуд оставил под арестом ректора «Шанинки» Зуева до марта

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:50

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 7 марта ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, обвиняемого в хищении средств Фонда новых форм развития образования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Суд оставил без изменения решение от 3 декабря, отклонив апелляцию защиты ректора. Адвокаты просили смягчить меру пресечения Зуеву, отталкиваясь от состояния его здоровья.

В ГУ МВД Москвы заявили, что следствие предоставит ректору обследование в специализированной клинике и окажет надлежащую медицинскую помощь.

20 октября адвокат Зуева сообщил, что профессора госпитализировали из‑за проблем с сердцем, а 21 октября мужчине провели экстренную операцию. Позже академики РАН обратились к Владимиру Путину с просьбой отпустить Зуева из СИЗО по медицинским показаниям. 9 декабря президент заявил, что не видит необходимости держать ректора под арестом.

Ректора задержали 12 октября, а на следующий день отправили под домашний арест. Его подозревают в хищении более 21 млн рублей, принадлежащих Фонду новых форм развития образования. Он проходит фигурантом по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой, которую арестовали 7 октября.

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