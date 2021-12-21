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Исполнительницы главных ролей в «Сексе в большом городе» поддержали женщин, заявивших о насилии Нота

Денис Ламехов
Сегодня в 12:28

Исполнительницы главных ролей в сериалах «Секс в большом городе» и «И просто так» поддержали женщин, заявивших о сексуальном насилии со стороны Криса Нота, известного по роли мистера Бига. Об этом сообщает The Guardian.

Издание приводит совместное заявление Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис: «Мы глубоко опечалены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, что это очень трудно сделать, и мы благодарим их за это».

16 декабря две женщины обвинили Нота в сексуальном насилии. The Hollywood Reporter указывал, что они не знакомы друг с другом и прислали письма отдельно друг от друга. Одна из женщин сообщила, что актер изнасиловал ее в 2004 году. По словам другой, она пережила насилие со стороны Нота в 2015-м.

Спустя два дня обвинения против актера выдвинула еще одна женщина. Она рассказала, что актер приставал к ней в офисе ресторана Da Marino на Манхэттене в 2010 году.

На фоне этого американская компания Entertainment Arts Research Inc., которая сотрудничает с брендом текилы Ambhar, отказалась от сделки с Крисом Нотом. Ее сумма составляла порядка 12 млн долларов. Сделка была согласована в августе и должна была завершиться на минувшей неделе.

20 декабря Нота уволили из криминальной драмы «Уравнитель», которую производят компании Universal Television и CBS Television Studios. В проекте Нот играл Уильяма Бишопа — бывшего директора ЦРУ и старого друга главной героини шоу, бывшего агента ведомства. Ее роль исполняет Куин Латифа. «Решение принято незамедлительно», — говорится в совместном заявлении компаний.

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