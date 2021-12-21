Центр «Вектор» опубликовал фото «Омикрон»-штамма

Научный центр «Вектор» опубликовал фотографии зараженных клеток Vero E6 «Омикрон»-штаммом для исследования его формы, размера, наличия структур на поверхности и многого другого. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении „Омикрон“-штаммом, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — сказано в сообщении.

Ведомство отмечает, что на снимке изображены везикулярные пузырьки, которые представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети. При ее участии происходит синтез и транспорт белков, липидов и других жизненно необходимых для клетки веществ. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Они скапливаются у поверхности пузырьков и проникают внутрь, приобретая дополнительную оболочку.

Затем мембрана пузырьков меняется. В нее встраиваются структурные белки вируса, которые впоследствии будут находиться на поверхности пузырьков и определять их поведение при встрече с другой клеткой.