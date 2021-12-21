Центр «Вектор» опубликовал фото «Омикрон»-штамма

Научный центр «Вектор» опубликовал фотографии зараженных клеток Vero E6 «Омикрон»-штаммом для исследования его формы, размера, наличия структур на поверхности и многого другого. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
«Вирус собирается медленно и, в отличие от других штаммов, не вызывает массовой гибели клеток на 6-е сутки инфекции. В целом состояние клеток при заражении „Омикрон“-штаммом, соответствует тому, что можно увидеть на вторые-третьи сутки при заражении другими штаммами», — сказано в сообщении.
Ведомство отмечает, что на снимке изображены везикулярные пузырьки, которые представляют собой расширенные канальцы внутриклеточной сети. При ее участии происходит синтез и транспорт белков, липидов и других жизненно необходимых для клетки веществ. Белки, из которых состоит вирус, синтезируются в цитоплазме. Они скапливаются у поверхности пузырьков и проникают внутрь, приобретая дополнительную оболочку.
Затем мембрана пузырьков меняется. В нее встраиваются структурные белки вируса, которые впоследствии будут находиться на поверхности пузырьков и определять их поведение при встрече с другой клеткой.
Вирусные частицы штамма типичной формы, но имеющие малое количество поверхностных структур (клетка Vero Е6 на 6-е сутки после инфицирования).
Вирусные частицы штамма разнообразной формы в пузырьках эндоплазматической сети клеток Vero Е6 на 6-е сутки.
Вирусные частицы штамма, вышедшие из клетки и скопившиеся на ее поверхности (клетки Vero Е6, 6-е сутки после инфицирования).
«Омикрон»-штамм обнаружили в конце ноября ученые из Южно-Африканской Республики. ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения.