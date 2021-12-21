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«Красные виноградники» ван Гога покажут в ГМИИ имени Пушкина после реставрации

Денис Ламехов
Сегодня в 11:40

Генеральный директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак рассказала об окончании реставрации полотна Винсента ван Гога «Красные виноградники в Арле» — ее представят на выставке коллекции Морозова в июне 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Состояние картины вызывало опасения у музейных работников — к экспозиции она была не готова, рассказывает издание. Специалисты провели ряд исследований, ими была отреставрирована рама, с поверхности картины удалены загрязнения. Музею удалось остановить медленное разрушение картины, сообщает газета.

Последняя реставрация картины проводилась почти 50 лет назад. При написании картины художник использовал пигмент, который со временем стал выгорать, передает «Интерфакс». Заведующий отделом реставрации и консервации музея Игорь Бородин рассказал, что в результате рентгенографического исследования стало известно: в процессе создания полотна ван Гог поменял один из фрагментов — мужская фигура изначально была женской.

Открытие выставки «Брат Иван. Коллекция Ивана и Михаила Морозовых» запланировано на 27 июня 2022 года. «Красные виноградники» написаны художником в ноябре 1888 года в окрестностях аббатства Монмажур во время сбора винограда. Полотно считают одной из важнейших работ в творчестве ван Гога.

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