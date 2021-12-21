«Красные виноградники» ван Гога покажут в ГМИИ имени Пушкина после реставрации

Генеральный директор ГМИИ им. Пушкина Марина Лошак рассказала об окончании реставрации полотна Винсента ван Гога «Красные виноградники в Арле» — ее представят на выставке коллекции Морозова в июне 2022 года. Об этом сообщает «Российская газета».

Состояние картины вызывало опасения у музейных работников — к экспозиции она была не готова, рассказывает издание. Специалисты провели ряд исследований, ими была отреставрирована рама, с поверхности картины удалены загрязнения. Музею удалось остановить медленное разрушение картины, сообщает газета.