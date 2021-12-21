Юра Борисов вновь снимется в сериале для Netflix

Актер Юра Борисов в третий раз снимется в сериале для Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стрим-сервиса.

В драме «Ничего особенного» компанию Борисову составят актриса Даша Мельникова и артисты с особенностями развития. «Их талант и обаяние помогут нам рассказать пронзительную и добрую историю, которая не оставит равнодушными тех, кто ее посмотрит», — рассказали продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Сериал расскажет о молодом артисте, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Герой не только находит общий язык с подопечными фонда, но и помогает своим близким посмотреть на жизнь с новой стороны.