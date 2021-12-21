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Юра Борисов вновь снимется в сериале для Netflix

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:58

Актер Юра Борисов в третий раз снимется в сериале для Netflix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу стрим-сервиса.

В драме «Ничего особенного» компанию Борисову составят актриса Даша Мельникова и артисты с особенностями развития. «Их талант и обаяние помогут нам рассказать пронзительную и добрую историю, которая не оставит равнодушными тех, кто ее посмотрит», — рассказали продюсеры Валерий Федорович и Евгений Никишов.

Сериал расскажет о молодом артисте, который становится волонтером фонда помощи людям с особенностями развития. Герой не только находит общий язык с подопечными фонда, но и помогает своим близким посмотреть на жизнь с новой стороны.

«Это трогательный проект о том, какие глубокие взаимоотношения могут возникнуть, если мы дадим себе шанс узнать друг друга получше. Мы были очарованы этой историей и надеемся, что она в равной степени понравится и нашим российским зрителям».
Анна Наглер
Директор направления оригинальных сериалов Центральной и Восточной Европы и России

Режиссером «Ничего особенного» выступит Илья Маланин («Аванпост»). Когда сериал выйдет на стрим-сервисе, пока неизвестно. Дату премьеры объявят чуть позже.

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