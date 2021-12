Песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» вновь заняла первое место Billboard Hot 100

Третье декабря подряд песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» занимает первое место в чарте Billboard Hot 100 в США. Релиз трека состоялся 27 лет назад, сообщает Stereogum.

«All I Want for Christmas Is You» стала единственной песней в истории, которая трижды поднималась на первое место чарта, полностью выбывая из него. На этот раз рождественская композиция Кэри занимает лидирующую позицию уже шестую неделю.