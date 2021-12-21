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Крис Нот потерял роль в сериале «Уравнитель» после обвинений в сексуальном насилии

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:26

Американский актер Крис Нот, известный по роли Мистера Бига в сериале «Секс в большом городе», не будет сниматься в телепроекте CBS «Уравнитель». Его уволили после обвинений в сексуальном насилии, сообщил Deadline.

В криминальной драме, которую производят компании Universal Television и CBS Television Studios, Нот играл Уильяма Бишопа — бывшего директора ЦРУ и старого друга главной героини шоу, бывшего агента ведомства. Ее роль исполняет Куинн Латифа.

«Крис Нот больше не будет сниматься в дополнительных эпизодах „Уравнителя“, решение принято незамедлительно», — заявили Universal Television и CBS.

Нот появится только в тех сериях, которые были сняты до обвинений в сексуальном насилии над женщинами. Заменит ли актера другой артист в шоу или сценаристы перепишут сценарий сериала, чтобы обойтись без персонажа Бишопа, неизвестно.

16 декабря две женщины обвинили актера в сексуальном насилии. The Hollywood Reporter указывал, что они не знакомы и прислали письма отдельно друг от друга. Одна из женщин сообщила, что Нот изнасиловал ее в 2004 году в своей квартире. Другая рассказала, что актер изнасиловал ее в 2015 году, также в своей квартире, куда он пригласил ее после ужина.

18 декабря еще одна женщина выдвинула против Нота обвинения в сексуальном насилии. Она рассказала, что актер приставал к ней в офисе ресторана Da Marino на Манхэттене в 2010 году.

Нот категорически отрицает эти обвинения и в настоящее время не находится под следствием. Тем не менее от сделки с ним уже отказалась алкогольная компания EARI, а Peloton удалила рекламный ролик с участием актера.

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