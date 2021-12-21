Instagram подключит NFT к своей платформе, чтобы у блогеров был новый инструмент монетизации

Социальная сеть Instagram намерена развивать NFT-торговлю на своей платформе. В приложении появится новый инструмент для монетизации контента. Об этом сообщил Business Insider со ссылкой на главу сервиса Адама Моссери.

Моссери рассказал, что команда Instagram «активно исследует» рынок невзаимозаменяемых токенов и думает над тем, каким образом может «сделать их более доступными для широкой аудитории».

«Пока еще нечего анонсировать», — добавил он. Моссери отметил, что NFT является «интересной областью, в которой мы можем играть» и также способом, с помощью которого Instagram может помочь своим авторам.

Предположительно для торговли токенами Instagram добавит в приложении специальный раздел. Его создание станет одним и шагов в стратегии построения метавселенной глобальной копании Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook и WhatsApp.

Невзаимозаменяемый токен (NFT) — это запись в блокчейне, которая служит уникальным идентификатором произведения. Она приписывает работу определенному владельцу и позволяет передать ее другому.

В качестве NFT можно продавать фильмы, картины, мемы, клипы, фотосессии, песни, цифровые модели зданий, часы, твиты и статьи. Подробнее о NFT-индустрии «Афиша Daily» писала здесь.