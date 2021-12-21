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Ру вспоминает встречу с Джулс и попадает в неприятности в трейлере второго сезона «Эйфории»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:11

HBO опубликовал трейлер второго сезона сериала «Эйфория», поставленного Сэмом Левисоном. Шоу вернется на экраны на стриминговом сервисе HBO Max 9 января.

В нем Зендайя вновь появится в образе подростка с наркотической зависимостью по имени Ру Беннетт. Судя по ролику, в новых сериях ее героиня будет искать способы справиться с отчаянием и болью потери, разлукой с любимой и другими неприятностями.

Видео показывает Ру на лекции о зависимости, вспоминающей счастливое прошлое с Джулс, а также направляющейся куда‑то с загадочным черным чемоданом — предположительно полным наркотиков.

В сериале, помимо Зендаи, снялись Хантер Шефер в роли Джулс, Ника Кинг, Эрик Дейн, Ангус Клауд, Джейкоб Элорди, Элджи Смит, Сидни Суини, Алекса Деми, Барби Феррейра, Мод Апатоу, Джейвон Уолтон, Доминик Файл, Сторм Райд и Остин Абрамс.

Месяц назад создатели шоу выпустили тизер второго сезона. В нем Ру танцует под песню «Call Me Irresponsible» в исполнении Бобби Дарина.

Первый сезон «Эйфории» вышел в 2019 году и рассказывал о современных американских подростках, в первую очередь о 17-летней наркоманке Ру и ее трансгендерной подруге Джулс. Тогда «Афиша Daily» брала интервью у создателей «Эйфории» — Сэма Левинсона и Зендаи.

В конце 2020 года у «Эйфории» появились два спецэпизода. Так называемые рождественские серии рассказали о праздниках девушек, которые вспоминают прошедший год и свое расставание. О первом спецэпизоде «Афиша Daily» рассказывала подробнее.

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