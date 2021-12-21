Ролик с подзаголовком «Авторитет» показывает главного героя во время напряженного ужина с наемницей Феннеке Шанд и другими гостями, которые могут стать для Бобы Фетта угрозой. Также в видео упоминается мэр Татуина по имени Тви’лек — его озвучил в сериале Роберт Родригес .

В сети появился новый тизер сериала «Книга Бобы Фетта». Его опубликовали на ютьюб-канале Star Wars. Спин-офф «Мандалорца» выйдет на cтриминговой платформе Disney+ 29 декабря.

Первый сезон шоу расскажет об охотнике за головами и его спутнице, которые заявят о своих правах на территорию, которой некогда управлял Джабба Хатт. Но власть на Татуине будет привлекать не только Бобу Фетта: за нее сразятся разные группировки.

«Джабба явно был очень сильным и внушительным лидером, которого люди очень боялись и который, казалось, правил с железным кулаком. Вы убираете такого человека из экосистемы Татуина — и пространство Хатта в целом — и у вас появляется возможность, созревающая в гангстер-жанре», — отметил Джон Фавро.

Он вместе с уже упомянутым Родригесом, а также Дейвом Филони, Кэтлин Кеннеди и Колином Уилсоном выступает продюсером сериала. В режиссерском составе — все те же Фавро, Филони, Родригес и Брайс Даллас Ховард, Стеф Грин и Кевин Танчароен.

Среди актеров «Книги Бобы Фетта» — Тэмуэра Моррисон (он сыграл Бобу Фетта), Вэнь Минна (Феннеке Шанд) и Дженнифер Билс. Автором музыки к сериалу стал Людвиг Геранссон, работавший ранее над саундтреком «Мандалорца».

«Книгу Бобы Фетта» называют «сезоном 2,5» «Мандалорца. Сюжеты двух проектов будут тесно связаны, но каким образом — пока неизвестно.