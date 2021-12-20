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Евросоюз одобрил новую вакцину от коронавируса — американский препарат Novavax

Юлия Онодэра
Вчера в 23:10

Европейское агентство лекарственных средств одобрило новую вакцину от коронавируса — американский препарат Novavax, на рынке также известный как Nuvaxovid. Об этом сообщил официальный сайт регулятора.

Novavax является белковой вакциной, его действие основано на действии белков-антигенов, которые попадают в организм и вызывают ответ иммунитета на вирус. Это первый подобный препарат, одобренный в Европе.

Чтобы вакцину начали использовать в странах ЕС, ее теперь должна утвердить Еврокомиссия. После того, как это произойдет, Novavax станет доступен гражданам. Какие страны намерены закупить этот препарат, не уточняется.

Ранее в Евросоюзе уже были доступны вакцины от производителей Moderna, Pfizer/BioNTech, Johnson&Johnson и AstraZeneca. Всемирная организация здравоохранения также рекомендовала китайские препараты Sinopharm и Sinovac и индийскую вакцину Covaxin.

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