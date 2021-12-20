перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Disney+ опубликовал новый тизер «Книги Бобы Фетта» — спин-оффа «Мандалорца» 0:17
Евросоюз одобрил новую вакцину от коронавируса — американский препарат Novavax Вчера в 23:10
Минздрав внес в календарь прививок вакцинацию подростков против коронавируса Вчера в 23:00
Bolshoi Theatre of Russia/ Wikimedia Commons
Погибшего при падении декорации актера Большого театра признали виноватым Вчера в 22:31
Мак ДеМарко выпустил новый рождественский клип, в котором надувная елка ищет свой дом Вчера в 22:00
В Швеции выпустили чипы с ковид-паспортами, которые внедряются под кожу Вчера в 21:58
Twitch заблокировал испанский канал Amazon после того, как на стриме ведущая оголила грудь Вчера в 21:14
«Мы — семья»: в сети опубликовали трейлер спецэпизода «Гарри Поттера» Вчера в 20:34
Приложение для жалоб на экстремизм, первый трейлер «Варяга» и другие новости дня
Вчера в 20:32 дайджест
В Music Media Dome пройдет фестиваль, посвященный музыке из фильма «Брат-2» Вчера в 19:14
ВШЭ: объем взяток при госзакупках достиг 6,6 трлн рублей Вчера в 19:03
Mihai Surdu/Unsplash
Телеканал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из‑за обвинений в домогательствах Вчера в 18:26
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о государственной измене Вчера в 17:40
В сети появился первый трейлер «Варяга» от Роберта Эггерса, режиссера «Ведьмы» и «Маяка» Вчера в 17:39
Суд в Саратове оштрафовал экс-полицейского за майнинг криптовалюты в здании МВД Вчера в 16:58
Даррен Аронофски возглавит жюри фестиваля Patriki Film Festival в 2022 году Вчера в 16:52
Mondadori Portfolio/Getty Images
Папа римский Франциск назвал «дьявольским» домашнее насилие Вчера в 16:37
Москва потратила на борьбу с пандемией около 800 млрд рублей Вчера в 16:30
«Афиша» запустила свой адвент-календарь. У каждого есть возможность получить подарки от партнеров Вчера в 16:03
В Госдуме заявили, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей Вчера в 16:00
Отключить рекламу

Погибшего при падении декорации актера Большого театра признали виноватым

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:31

Артист Большого театра Евгений Кулеш, которого насмерть придавила декорация во время оперы, был в нетрезвом состоянии, поэтому его признали виноватым в случившемся. Об передает РИА «Новости» со слов адвоката его матери Андрея Алешкина.

Государственная инспекция труда в Москве установила, что Кулеш находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести. Такое состояние характеризуется «нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой», но никто из коллег актера этого не заметил.

Адвокат отметил, что погибший не выходил из театра, из‑за чего неясно, «как ему и где удалось напиться до такого состояния». Выводы инспекции будут обжаловать в суде, добавил Алекшин.

Сообщения о гибели Евгения Кулеша во время оперы «Садко» в Большом театре появились 9 октября.

По данным ТАСС, погибший Кулеш отодвигал трон, расположенный на сцене. В это время должна была спускаться декорация, а сам артист — выйти вперед к зрителям. СМИ писали, что декорация придавила ему шею, но не потому, что она упала — конструкции, задействованные в представлении, сменялись штатно.

Следственный комитет и прокуратура сообщали о начале проверок после гибели Кулеша, но никакой новой информации от ведомств пока не поступало.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Теги
РИА Новости
СКР
Генпрокуратура РФ
Люди
Андрей Алешкин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить