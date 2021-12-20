Погибшего при падении декорации актера Большого театра признали виноватым

Артист Большого театра Евгений Кулеш, которого насмерть придавила декорация во время оперы, был в нетрезвом состоянии, поэтому его признали виноватым в случившемся. Об передает РИА «Новости» со слов адвоката его матери Андрея Алешкина.

Государственная инспекция труда в Москве установила, что Кулеш находился в алкогольном опьянении средней степени тяжести. Такое состояние характеризуется «нарушенной координацией движений, неуверенной, шаткой походкой», но никто из коллег актера этого не заметил.

Адвокат отметил, что погибший не выходил из театра, из‑за чего неясно, «как ему и где удалось напиться до такого состояния». Выводы инспекции будут обжаловать в суде, добавил Алекшин.

Сообщения о гибели Евгения Кулеша во время оперы «Садко» в Большом театре появились 9 октября.

По данным ТАСС, погибший Кулеш отодвигал трон, расположенный на сцене. В это время должна была спускаться декорация, а сам артист — выйти вперед к зрителям. СМИ писали, что декорация придавила ему шею, но не потому, что она упала — конструкции, задействованные в представлении, сменялись штатно.

Следственный комитет и прокуратура сообщали о начале проверок после гибели Кулеша, но никакой новой информации от ведомств пока не поступало.