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В Швеции выпустили чипы с ковид-паспортами, которые внедряются под кожу

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:58

Шведский стартап Epicenter выпустил чипы для хранения информации из ковид-паспортов. Их предлагают устанавливать под кожу. Об этом сообщил Fox Business.

Чипы используют технологию беспроводной передачи данных (NFC) и работают по тому же принципу, что и бесконтактные банковские карты. Записать на них можно не только медицинскую информацию, но и любые другие данные.

Они будут храниться в крошечном, размером с рисовое зерно, устройстве. Создатели разработки предлагают внедрять их в руку или между большим и указательным пальцами. По их словам, установка импланта почти безболезненна: она ощущается как обычный укол.

При желании чипы можно вытащить из‑под кожи. Их удаление совершенно безопасно, заверяют в компании-производителе: там работают над системой чипов на протяжении более чем шести лет.

«Со временем эта технология станет стандартизированной и позволит вам использовать чип в качестве паспорта, проездного, а также для всех возможных покупок», — уверен CEO компании 32M Тобб Уэстби.

Он добавил, что чипы уже крайне популярны в европейских странах. Поставщики надеются в скором времени представить изобретение на территории США. В данный момент услугами Epicenter пользуются более 6000 человек.

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