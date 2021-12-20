В Швеции выпустили чипы с ковид-паспортами, которые внедряются под кожу

Шведский стартап Epicenter выпустил чипы для хранения информации из ковид-паспортов. Их предлагают устанавливать под кожу. Об этом сообщил Fox Business.
Чипы используют технологию беспроводной передачи данных (NFC) и работают по тому же принципу, что и бесконтактные банковские карты. Записать на них можно не только медицинскую информацию, но и любые другие данные.
Они будут храниться в крошечном, размером с рисовое зерно, устройстве. Создатели разработки предлагают внедрять их в руку или между большим и указательным пальцами. По их словам, установка импланта почти безболезненна: она ощущается как обычный укол.
При желании чипы можно вытащить из‑под кожи. Их удаление совершенно безопасно, заверяют в компании-производителе: там работают над системой чипов на протяжении более чем шести лет.
«Со временем эта технология станет стандартизированной и позволит вам использовать чип в качестве паспорта, проездного, а также для всех возможных покупок», — уверен CEO компании 32M Тобб Уэстби.
Он добавил, что чипы уже крайне популярны в европейских странах. Поставщики надеются в скором времени представить изобретение на территории США. В данный момент услугами Epicenter пользуются более 6000 человек.