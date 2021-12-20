В Швеции выпустили чипы с ковид-паспортами, которые внедряются под кожу

Шведский стартап Epicenter выпустил чипы для хранения информации из ковид-паспортов. Их предлагают устанавливать под кожу. Об этом сообщил Fox Business.

Чипы используют технологию беспроводной передачи данных (NFC) и работают по тому же принципу, что и бесконтактные банковские карты. Записать на них можно не только медицинскую информацию, но и любые другие данные.

Они будут храниться в крошечном, размером с рисовое зерно, устройстве. Создатели разработки предлагают внедрять их в руку или между большим и указательным пальцами. По их словам, установка импланта почти безболезненна: она ощущается как обычный укол.