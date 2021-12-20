Мак ДеМарко выпустил новый рождественский клип, в котором надувная елка ищет свой дом

Канадский музыкант Мак ДеМарко выпустил клип на новогоднюю песню «I’ll Be Home for Christmas». С 2019 года он записывает каверы на рождественские композиции и снимает музыкальные видео в преддверии праздника.
В этот раз главная героиня его ролика — надувная елка в поисках места, которое можно назвать своим домом. В конце концов она его находит в окружении других елок, но только настоящих, и остается там.
«Надеюсь, ваши праздники наполнены любовью и деревьями», — написал ДеМарко под видео.
«I’ll Be Home for Christmas» в исполнении Бинга Кросби вышла в 1943 году. Музыку написал Уолтер Кент, а строчки песни — Ким Гэннон. В свое время ее перепевали известные артисты, в том числе Элвис Пресли, Джош Гробан и Келли Кларксон.
На прошлой неделе у ДеМарко вышел фит с Жаном Доусоном под названием «Menthol*». Последний альбом канадца, «Here Comes the Cowboy», вышел в 2019 году.
Осенью 2018 года Мак ДеМарко выступил в Москве и Петербурге, до этого он приезжал в Россию в 2014 году в качестве одного из хедлайнеров Bosco Fresh Fest. Тогда же он рассказал «Афише Daily» о бедности, халтурном роке, придури, безвкусице и обнаженке на сцене.