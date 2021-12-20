Мак ДеМарко выпустил новый рождественский клип, в котором надувная елка ищет свой дом

Канадский музыкант Мак ДеМарко выпустил клип на новогоднюю песню «I’ll Be Home for Christmas». С 2019 года он записывает каверы на рождественские композиции и снимает музыкальные видео в преддверии праздника.

В этот раз главная героиня его ролика — надувная елка в поисках места, которое можно назвать своим домом. В конце концов она его находит в окружении других елок, но только настоящих, и остается там.

«Надеюсь, ваши праздники наполнены любовью и деревьями», — написал ДеМарко под видео.