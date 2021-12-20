Twitch заблокировал испанский канал Amazon после того, как на стриме ведущая оголила грудь

Twitch заблокировал официальный испанский канал Amazon Prime Video за нарушение правил: ведущая вечернего шоу показал оголенную грудь во время трансляции. При этом сама платформа принадлежит Amazon.

Как пишет Dexerto, ведущая «Esto es un late» Энар Альварес решила поскорее закончить выпуск. Она приподняла рубашку и сказала: «А теперь переходим к банам. Пойдемте, нас забанят».