Twitch заблокировал испанский канал Amazon после того, как на стриме ведущая оголила грудь

Twitch заблокировал официальный испанский канал Amazon Prime Video за нарушение правил: ведущая вечернего шоу показал оголенную грудь во время трансляции. При этом сама платформа принадлежит Amazon.
Как пишет Dexerto, ведущая «Esto es un late» Энар Альварес решила поскорее закончить выпуск. Она приподняла рубашку и сказала: «А теперь переходим к банам. Пойдемте, нас забанят».
Продюсеры шоу решили остановить ее и показали финальные титры стрима, но вскоре ведущие вернулись на экраны. Тогда Альварес и вторая ведущая повторили оголение, ненадолго обнажив сосок, — и трансляция закончилась.
После этого канал Amazon Prime Video, на котором выходила программа, оказался заблокирован. Срок окончания блокировки неизвестен.
Dexerto отмечает, что Twitch ежедневно блокирует каналы, которые нарушают правила, и канал Amazon не исключение.