Приложение для жалоб на экстремизм, первый трейлер «Варяга» и другие новости дня

В Госдуму внесли законопроект о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки. В документе вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа.

Forbes сообщил, что обвиняемый в госизмене основатель Group-IB Илья Сачков около года назад записал и разослал своим близким видео, в котором допустил, что может быть арестован или убит. Существование ролика подтвердил журналист Андрей Лошак.

Генпрокуратура заключила контракт на разработку информационной системы и мобильного приложения, в котором можно будет пожаловаться на экстремизм, узнать новости и посмотреть «истории». Такой проект обойдется ведомству в 10,5 млн рублей.

В Совфеде разработали законопроект, регулирующий отношения в сфере оборота роботов, а также закрепляющий принципы взаимоотношений робота и человека. Документ также дает определение самому понятию «робот».

Суд в Саратове оштрафовал бывшего полицейского за майнинг криптовалюты в здании, принадлежащем МВД. Всего россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей, заявили в Госдуме.

Исследователи ВШЭ подсчитали, что общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн рублей — это 6,2% ВВП России, или 35,3% от доходной части федерального бюджета. С коррупцией при прохождении конкурса сталкивались 71% опрошенных компаний.

В возрасте 70 лет после непродолжительной болезни умер бас-гитарист Smokie Терри Аттли. Он был последним участником оригинального состава группы.

У Криса Нота сорвалась сделка с алкогольной компанией из‑за выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях. Если бы сделка свершилась, актер получил бы 12 млн долларов.

Продюсера телеканала «Пятница!» Сергея Ушакова обвинили в домогательствах после новогоднего корпоратива. Ему грозит увольнение и уголовное дело, а пока что мужчину временно отстранили от работы.

Delivery Club воссоздал до мельчайших деталей квартиру Нади Шевелевой из культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». При желании в ней можно устроить новогодний ужин.

Режиссер Роберт Эггерс («Ведьма», «Маяк») опубликовал дебютный трейлер «Варяга». Главные роли в картине сыграли Александер Скарсгорд и Аня Тейлор-Джой.

В сети появился тизер-трейлер военной драмы «Первый „Оскар“». Картина расскажет о том, как документальный фильм из СССР под названием «Разгром немецких войск под Москвой» получил престижную кинопремию.

В Music Media Dome пройдет фестиваль, посвященный музыке из фильма «Брат-2». В апреле там выступят Вячеслав Бутусов, «Би-2», «Сплин», «Маша и медведи» и другие артисты.