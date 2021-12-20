В Music Media Dome пройдет фестиваль, посвященный музыке из фильма «Брат-2»

В Music Media Dome состоится фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» с участием Вячеслава Бутусова, Сергея Бобунца из «Смысловых галлюцинаций» и других артистов. Мероприятие пройдет 2 апреля 2022 года. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Они обещают, что в концертном зале на один вечер воссоздадут музыкальную атмосферу культового фильма. Зрители смогут вновь пережить эмоции от первого просмотра киноленты и вспомнить артистов из знаменитого Свердловского рок-клуба.

«Это уникальная возможность послушать легендарных исполнителей фильма и перенестись на двадцать лет назад в мир, где с нами Алексей Балабанов и Сергей Бодров, где звучит русский рок», — отметили авторы шоу.

На фестивале выступят «Би-2», «Сплин», «Маша и медведи». Приобрести билеты на концерт можно на сайте «Афиши». Они стоят от 4000 до 12 000 рублей.

Ранее стало известно, что по фильму «Брат» к 25-летию его премьеры выйдет сборник комиксов. Его опубликует издательство Bubble Comics.