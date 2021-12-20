перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Music Media Dome пройдет фестиваль, посвященный музыке из фильма «Брат-2» 19:14
ВШЭ: объем взяток при госзакупках достиг 6,6 трлн рублей 19:03
Mihai Surdu/Unsplash
Телеканал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из‑за обвинений в домогательствах 18:26
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о государственной измене 17:40
В сети появился первый трейлер «Варяга» от Роберта Эггерса, режиссера «Ведьмы» и «Маяка» 17:39
Суд в Саратове оштрафовал экс-полицейского за майнинг криптовалюты в здании МВД 16:58
Даррен Аронофски возглавит жюри фестиваля Patriki Film Festival в 2022 году 16:52
Mondadori Portfolio/Getty Images
Папа римский Франциск назвал «дьявольским» домашнее насилие 16:37
Москва потратила на борьбу с пандемией около 800 млрд рублей 16:30
«Афиша» запустила свой адвент-календарь. У каждого есть возможность получить подарки от партнеров 16:03
В Госдуме заявили, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей 16:00
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Первый „Оскар“». В главных ролях Жизневский и Мерзликин 15:56
Генпрокуратуре разработают мобильное приложение. В нем можно будет пожаловаться на экстремизм 15:00
Пресс-материалы
Delivery Club воссоздал квартиру из «Иронии судьбы». В ней можно отметить Новый год 14:49
Юрист Иван Павлов* запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже 14:17
Умер последний участник оригинального состава Smokie Терри Аттли 14:02
В Совфеде разработали законопроект о регулировании взаимоотношений робота и человека в России 13:32
Алкогольная компания отказалась от сделки с Крисом Нотом из‑за обвинений в изнасиловании 13:10
Глава Камчатского края отменил QR-коды для поездок на транспорте 12:21
Matthew Waring/Unsplash
В России выявили 27 022 случая коронавируса 11:40
Отключить рекламу

В Music Media Dome пройдет фестиваль, посвященный музыке из фильма «Брат-2»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:14

В Music Media Dome состоится фестиваль «Брат-2: Живой Soundtrack» с участием Вячеслава Бутусова, Сергея Бобунца из «Смысловых галлюцинаций» и других артистов. Мероприятие пройдет 2 апреля 2022 года. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.

Они обещают, что в концертном зале на один вечер воссоздадут музыкальную атмосферу культового фильма. Зрители смогут вновь пережить эмоции от первого просмотра киноленты и вспомнить артистов из знаменитого Свердловского рок-клуба.

«Это уникальная возможность послушать легендарных исполнителей фильма и перенестись на двадцать лет назад в мир, где с нами Алексей Балабанов и Сергей Бодров, где звучит русский рок», — отметили авторы шоу.

На фестивале выступят «Би-2», «Сплин», «Маша и медведи». Приобрести билеты на концерт можно на сайте «Афиши». Они стоят от 4000 до 12 000 рублей.

Ранее стало известно, что по фильму «Брат» к 25-летию его премьеры выйдет сборник комиксов. Его опубликует издательство Bubble Comics.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Сергей Бодров
Вячеслав Бутусов
Алексей Балабанов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить