Телеканал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из‑за обвинений в домогательствах

Телеканал «Пятница» временно отстранил от работы продюсера программы «Пятница News» Сергея Ушакова из‑за обвинений в домогательствах. О них заявила девушка по имени Екатерина Романова, сообщили телеграм-каналы Baza и Super.ru.

По их информации, Екатерина и Сергей общались на корпоративной вечеринке продашн-компании «Пятницы». Мужчина якобы оказывал девушке знаки внимания, но та не была заинтересована. Под утро Романова, по ее словам, пошла в туалет, где столкнулась с Ушаковым.

Тот, как утверждает девушка, предложил ей заняться сексом, а услышав отказ, грубо схватил ее за волосы и начал домогаться. Романовой удалось закричать и вырваться из кабинки, Ушаков же после инцидента спешно уехал.

Екатерина обратилась в полицию и написала заявление на продюсера. Следователи уже начали проверку. Если они обнаружат состав преступления в действиях Ушакова, на него заведут уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера.

«То, что произошло, недопустимо. Безопасность сотрудников и их защита являются для нас важнейшей ценностью, поэтому сразу после случившегося мы отстранили Сергея Ушакова от работы. Сейчас ведутся разбирательства, в случае признания его вины он незамедлительно будет уволен», — заявили в пресс-службе «Пятницы».

Ушаков отрицает свою вину. По данным агентства «Москва», он утверждает, что оказался в одной кабинке с девушкой случайно, так как та не заперла дверь. Романова, по словам продюсера, сама предложила ему интимные услуги в обмен на должность телеведущей.

Baza же указывает, что Сергей, по его словам, первым зашел в уборную. Екатерина, по версии мужчины, сама увязалась за ним и попросила помочь ей в трудоустройстве, хотя ранее он уже отказал ей. Ушаков думает, что Романова рассчитывала, что он передумает ради секса. Получив отказ, она с криком выбежала из туалета, рассказал Сергей.