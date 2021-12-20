ВШЭ: объем взяток при госзакупках достиг 6,6 трлн рублей

Общий объем взяток в сфере госзакупок оценивается почти в 6,6 трлн рублей — это 6,2% ВВП России, или 35,3% от доходной части федерального бюджета. Результатами исследования с РБК поделился Институт государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ.

Специалисты провели анонимный опрос в российских компаниях, участвующих в системе госзакупок, и выяснили, что с коррупцией на конкурсе сталкивался 71% поставщиков.

К каким еще выводам пришли в институте:

— Средний размер взятки составляет почти пятую часть (22,5%) от всей суммы госконтракта;

— 83% опрошенных осуждают коррупцию, но прибегать к ней их вынуждает слишком высокая конкуренция за госзаказ;

— Коррумпированным поставщикам «выгоднее вступать в сговор, чем работать над уникальностью или инновационностью» продукта. Для 37% респондентов сговор — вертикальный (между заказчиком и поставщиком) или горизонтальный (между участниками торгов) — является главным фактором для получения госзаказа.

В опросе приняли участие более 1200 представителей компаний, вовлеченных в конкурсные процедуры, из разных регионов страны. Чуть больше половины респондентов были из микропредприятий, 34% — из малого бизнеса, а 6 и 7% — из среднего и крупного соответственно.

Исследователи отметили, что многие избегали искренних ответов на прямые вопросы о коррупции, опасаясь уголовного преследования или общественного осуждения. Им также задавали косвенные вопросы для достоверности результатов.

В прошлом году исследователь из Франции пришел к выводу, что избыточный вес политиков связан с уровнем коррупции в стране. Он определил примерный вес политиков из постсоветских стран по фотографиям с помощью специального алгоритма, а затем сравнил его с уровнем коррупции в государстве. За это он получил Шнобелевскую премию.