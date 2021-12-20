перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Music Media Dome пройдет фестиваль, посвященный музыке из фильма «Брат-2» 19:14
ВШЭ: объем взяток при госзакупках достиг 6,6 трлн рублей 19:03
Mihai Surdu/Unsplash
Телеканал «Пятница!» отстранил от работы продюсера из‑за обвинений в домогательствах 18:26
Бывший президент Украины Петр Порошенко стал подозреваемым по делу о государственной измене 17:40
В сети появился первый трейлер «Варяга» от Роберта Эггерса, режиссера «Ведьмы» и «Маяка» 17:39
Суд в Саратове оштрафовал экс-полицейского за майнинг криптовалюты в здании МВД 16:58
Даррен Аронофски возглавит жюри фестиваля Patriki Film Festival в 2022 году 16:52
Mondadori Portfolio/Getty Images
Папа римский Франциск назвал «дьявольским» домашнее насилие 16:37
Москва потратила на борьбу с пандемией около 800 млрд рублей 16:30
«Афиша» запустила свой адвент-календарь. У каждого есть возможность получить подарки от партнеров 16:03
В Госдуме заявили, что россияне инвестировали в крипторынок 5 трлн рублей 16:00
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Первый „Оскар“». В главных ролях Жизневский и Мерзликин 15:56
Генпрокуратуре разработают мобильное приложение. В нем можно будет пожаловаться на экстремизм 15:00
Пресс-материалы
Delivery Club воссоздал квартиру из «Иронии судьбы». В ней можно отметить Новый год 14:49
Юрист Иван Павлов* запустил новый проект по защите обвиняемых в госизмене и шпионаже 14:17
Умер последний участник оригинального состава Smokie Терри Аттли 14:02
В Совфеде разработали законопроект о регулировании взаимоотношений робота и человека в России 13:32
Алкогольная компания отказалась от сделки с Крисом Нотом из‑за обвинений в изнасиловании 13:10
Глава Камчатского края отменил QR-коды для поездок на транспорте 12:21
Matthew Waring/Unsplash
В России выявили 27 022 случая коронавируса 11:40
Отключить рекламу

Москва потратила на борьбу с пандемией около 800 млрд рублей

Денис Ламехов
Сегодня в 16:30

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент пандемия COVID-19 обошлась столице примерно в 800 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень много разных направлений этих трат [на борьбу с пандемией] — это компенсации и жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание резервных госпиталей, <…> это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», — заявил градоначальник. Он уточнил, что на недополученные доходы города приходится около 200 млрд рублей от указанной суммы.

Собянин также рассказал, что в среднем лечение одного госпитализированного пациента с COVID-19 в Москве обходится в 240 тыс. рублей.

За последние сутки в России выявили 27 022 случая коронавируса — это на 945 меньше, чем днем ранее. Умерли 1019 человек, выздоровели 30 059.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 271,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,8 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11 млн).

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
боевик
Человек-паук: Нет пути домой
Том Холланд и Бенедикт Камбербатч открывают двери в мультивселенную «Марвел»
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Матрица: Воскрешение
Киану Ривз снова уворачивается от пуль в слоу-мо
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
драма
Дом Gucci
Криминальный триллер Ридли Скотта про владельцев модной империи

Другие материалы по темам

Теги
ИТАР-ТАСС
ВОЗ
Люди
Сергей Собянин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить