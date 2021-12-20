Москва потратила на борьбу с пандемией около 800 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на данный момент пандемия COVID-19 обошлась столице примерно в 800 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

«Очень много разных направлений этих трат [на борьбу с пандемией] — это компенсации и жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание резервных госпиталей, <…> это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», — заявил градоначальник. Он уточнил, что на недополученные доходы города приходится около 200 млрд рублей от указанной суммы.

Собянин также рассказал, что в среднем лечение одного госпитализированного пациента с COVID-19 в Москве обходится в 240 тыс. рублей.

За последние сутки в России выявили 27 022 случая коронавируса — это на 945 меньше, чем днем ранее. Умерли 1019 человек, выздоровели 30 059.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 271,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,8 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11 млн).