Папа римский Франциск назвал «дьявольским» домашнее насилие

Папа римский Франциск выступил против домашнего насилия над женщинами, назвав это чем‑то «дьявольским». Об этом сообщает The Guardian.

«Число женщин, которые подвергаются избиениям и насилию в своих домах, даже со стороны своих мужей, очень велико», — ответил он на вопрос жертвы домашнего насилия по имени Джованна.

Франциск заявил, что для него это считается «почти сатанизмом», отмечая, что использовать в своих интересах человека, который не может самостоятельно защитить себя, «это очень унизительно».

Папа римский обратился к Джованне, подчеркнув, что тот факт, что она стала жертвой домашнего насилия, не означает, что она потеряла свое достоинство. «Если бы у тебя не было достоинства, тебя бы здесь не было», — сказал он.

С тех пор как почти два года назад началась пандемия коронавируса, Франциск несколько раз выступал против домашнего насилия, которое возросло во многих странах во время локдауна. Согласно последним данным полиции, в Италии ежедневно происходит около 90 случаев насилия в отношении женщин. Из них 62% — это случаи домашнего насилия.