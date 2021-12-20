Вышел первый тизер-трейлер фильма «Первый „Оскар“». В главных ролях Жизневский и Мерзликин

Central Partnership опубликовала первый тизер-трейлер военной драмы «Первый „Оскар“». Премьера фильма состоится 26 марта 2022 года.
Картина расскажет о студентах-операторах Льве Альперине и Иване Майском, которые в 1941 году отправились на фронт. Они стали свидетелями битвы за Москву и сняли об этом документальный фильм. В 1943 году на 15-й церемонии вручения премии «Оскар» кинолента из СССР впервые получила престижную награду.
В основу «Первого „Оскара“» легли реальные события.
Режиссером фильма выступил Сергей Мокрицкий («Битва за Севастополь»), а сценаристами Максим Бударин («Марафон желаний») и Юрий Ненев («Я тоже его люблю»).
Главные роли исполнили Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»), Антон Момот («Кухня»), Андрей Мерзликин («Последний министр»), Никита Тарасов («Кухня»), Дарья Жовнер («Доктор Лиза») и Алексей Колган («Шулер»).