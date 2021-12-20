«Афиша» запустила свой адвент-календарь. У каждого есть возможность получить подарки от партнеров

«Афиша» запустила свой адвент-календарь: каждый подписчик Instagram и наших email-рассылок до 30 декабря может поучаствовать в новогоднем розыгрыше призов и подарков.

Мы собрали лучшие предложения, бонусы и сюрпризы. Билеты в театр на рождественское представление или на самый ожидаемый концерт следующего года, подписки на стриминговые сервисы, скидки на образовательные курсы и множество других подарков — все это можно найти в нашем адвент-календаре.

Чтобы не пропустить анонсы призов, советуем подписаться на нашу email-рассылку и страницу «Афиши» в Instagram.