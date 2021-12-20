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Delivery Club воссоздал квартиру из «Иронии судьбы». В ней можно отметить Новый год

Дарья Мельникова
Сегодня в 14:49

Delivery Club при поддержке киностудии «Мосфильм» воссоздал знаменитую квартиру Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Точная копия расположена в одном из павильоном «Мосфильма». Для создания квартиры использовались подлинные советские чертежи, а также был задействован оригинальный реквизит со съемок фильма.

В ней восстановлено все до мельчайших деталей. Например, в ванной весит шуба Ипполита, а в зале — платье и гитара Нади.

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Россияне смогут бесплатно попасть в квартиру Шевелевой на предновогодний ужин. Для этого в приложении Delivery Club необходимо нажать на опцию «Бронируйте ресторан „Ирония судьбы“» и выбрать нужный день и время. Ужин будет бесплатным, но количество мест ограничено.

Ежедневно в сервисе будут выбирать по пять победителей, которые получат приглашение в павильон «Мосфильма». Каждый победитель сможет позвать с собой еще двух гостей.

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В квартире гостей будет ждать предновогодний ужин с традиционными блюдами — заливной рыбой, оливье, селедкой под шубой, мандаринами и советским шампанским.

«В декабре у сервисов доставки особенная роль. Мы помогаем сытно и беззаботно провести людям главный праздник в году. На этот раз мы решили доставлять не только еду и продукты, но и уникальную возможность оказаться в той самой квартире номер 12 на улице Строителей, 25, которую с самого детства мы ежегодно наблюдаем в своих телевизорах, и попробовать именно те блюда, которые ели герои культового для каждого жителя России фильма».
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