Delivery Club воссоздал квартиру из «Иронии судьбы». В ней можно отметить Новый год

Delivery Club при поддержке киностудии «Мосфильм» воссоздал знаменитую квартиру Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
Точная копия расположена в одном из павильоном «Мосфильма». Для создания квартиры использовались подлинные советские чертежи, а также был задействован оригинальный реквизит со съемок фильма.
В ней восстановлено все до мельчайших деталей. Например, в ванной весит шуба Ипполита, а в зале — платье и гитара Нади.
Россияне смогут бесплатно попасть в квартиру Шевелевой на предновогодний ужин. Для этого в приложении Delivery Club необходимо нажать на опцию «Бронируйте ресторан „Ирония судьбы“» и выбрать нужный день и время. Ужин будет бесплатным, но количество мест ограничено.
Ежедневно в сервисе будут выбирать по пять победителей, которые получат приглашение в павильон «Мосфильма». Каждый победитель сможет позвать с собой еще двух гостей.
В квартире гостей будет ждать предновогодний ужин с традиционными блюдами — заливной рыбой, оливье, селедкой под шубой, мандаринами и советским шампанским.