Delivery Club воссоздал квартиру из «Иронии судьбы». В ней можно отметить Новый год

Delivery Club при поддержке киностудии «Мосфильм» воссоздал знаменитую квартиру Нади Шевелевой из кинофильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.

Точная копия расположена в одном из павильоном «Мосфильма». Для создания квартиры использовались подлинные советские чертежи, а также был задействован оригинальный реквизит со съемок фильма.

В ней восстановлено все до мельчайших деталей. Например, в ванной весит шуба Ипполита, а в зале — платье и гитара Нади.