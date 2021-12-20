Умер последний участник оригинального состава Smokie Терри Аттли

16 декабря в возрасте 70 лет умер бас-гитарист и вокалист группы Smokie Терри Аттли. Об этом сообщается на официальном сайте коллектива.

Музыкант скончался после непродолжительной болезни. Он был последним участником оригинального состава Smokie.

«Стив, Мартин, Мик и Пит [участники группы] опустошены и глубоко опечалены его внезапной и неожиданной кончиной. Терри был дорогим другом, любящим отцом, невероятным человеком и музыкантом», — сказано в сообщении.