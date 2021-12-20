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В Совфеде разработали законопроект о регулировании взаимоотношений робота и человека в России

Денис Ламехов
Сегодня в 13:32

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов разработал законопроект, регулирующий отношения в сфере оборота роботов, а также закрепляющий принципы взаимоотношений робота и человека. Об этом сообщает ТАСС.

Документ дает определение понятию «робот». Это продукт достижений цифровых технологий, состоящий из двух или более составных частей, управляемый средствами заложенной в него компьютерной программы и способный как к выполнению заранее запрограммированных человеком действий, так и к автономному решению задач, передает агентство.

Предлагается выделить два вида роботов: служебные и гражданские. Гражданские делятся на промышленных, сервисных, медицинских, образовательных и научных. Служебные — на военных и правоохранительных.

Правовое регулирование отношений в сфере оборота роботов основывается на следующих принципах:


  • благополучие человека и гражданина;
  • безопасность личности, общества и государства;
  • регуляторное воздействие, основанное на риск-ориентированном подходе;
  • безопасность робототехнических технологий;
  • открытость информации о технологиях робототехники.

Документ предлагает делить роботов на четыре класса опасности. Критерии должно установить правительство. На территории России запрещается оборот роботов, способных самостоятельно принимать решения, а также тех, чье применение может быть связано с использованием оружия.

В конце октября правительство, «Яндекс», «Сбер», а также другие компании и организации подписали первый в России кодекс этики искусственного интеллекта. Он носит рекомендательный характер.

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