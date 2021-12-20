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Алкогольная компания отказалась от сделки с Крисом Нотом из‑за обвинений в изнасиловании

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:10

Американская компания Entertainment Arts Research Inc. (EARI), которая сотрудничает с брендом текилы Ambhar, отказалась от сделки с актером из «Секса в большом городе» Крисом Нотом на фоне выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях. Об этом сообщает Deadline.

Сделка, составляющая около 12 млн долларов, была согласована в августе и должна была завершиться на прошлой неделе.

«На данный момент нам нет смысла продолжать эту сделку в свете претензий, к которым следует отнестись со всей серьезностью», — сказал генеральный директор EARI Бернард Рубин.

16 декабря две женщины обвинили актера в сексуальном насилии. The Hollywood Reporter указывал, что они не знакомы и прислали письма отдельно друг от друга. Одна из женщин сообщила, что Нот изнасиловал ее в 2004 году в своей квартире. Другая рассказала, что актер изнасиловал ее в 2015 году, также в своей квартире, куда он пригласил ее после ужина.

18 декабря еще одна женщина выдвинула против Нота обвинения в сексуальном насилии. Она рассказала, что актер приставал к ней в офисе ресторана Da Marino на Манхэттене в 2010 году.

Нот категорически отрицает эти обвинения и в настоящее время не находится под следствием.

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