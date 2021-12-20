Глава Камчатского края отменил QR-коды для поездок на транспорте

С 21 декабря на Камчатке отменят обязательное предъявление QR-кодов для поездок в межмуниципальном транспорте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства.

«В связи со значимостью перемещения граждан перед Новым годом и в новогодние праздники, с завтрашнего дня принято решение об отмене ограничительных мер в отношении межмуниципального сообщения», — рассказал губернатора края Владимир Солодов.

По его словам, с 31 декабря на пассажирском транспорте в регионе будет действовать только масочный режим.

В конце ноября в Камчатском крае QR-коды ввели для поездок на некоторых междугородних автобусах и для внутренних авиарейсов. Солодов отмечал, что такие меры позволят избежать необходимость сдачи ПЦР-теста при поездках, а также обеспечат безопасность для всех.