За последние сутки в России выявили 27 022 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 945 меньше, чем днем ранее.
Суточный прирост в Москве уменьшился с 3013 до 2630. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская, Ростовская, Челябинская, Иркутская и Самарская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 10 241 812. За сутки умерли 1019 человек, за все время — 298 222. Выздоровели 30 059 человек, за весь период — 9 014 980.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 271,9 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (49,8 млн), на втором — Индия (34,7 млн), на третьем — Бразилия (22,2 млн), на четвертом — Великобритания (11 млн).