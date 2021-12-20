За последние сутки в России выявили 27 022 случая коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 945 меньше, чем днем ранее.

Суточный прирост в Москве уменьшился с 3013 до 2630. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Красноярский и Пермский края, а также Свердловская, Ростовская, Челябинская, Иркутская и Самарская области.