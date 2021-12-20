Forbes: основатель Group-IB Сачков предупреждал близких о возможности его ареста или убийства

Обвиняемый в госизмене основатель компании в области кибербезопасности Group-IB Илья Сачков около года назад записал и разослал своим близким и друзьям видео, в котором допустил, что может быть арестован или убит. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на три источника, близких к предпринимателю.

«Он думал, что его отравят, а в последние месяцы свободы он говорил и про обвинение в госизмене в том числе», — рассказал один из друзей предпринимателя. Сачков не раз замечал за собой слежку, добавил он.

Существование видео подтвердил журналист Андрей Лошак, снявший Сачкова в документальном фильме о хакерах — он должен выйти в конце года.

Илью Сачкова арестовали 28 сентября. Ему вменяют государственную измену в форме выдачи гостайны иностранному государству. Официально формулировка обвинения не разглашалась. Материалы уголовного дела засекречены.

30 сентября сообщалось, что преследование Сачкова может быть связано с тем, что в 2014 году его подчиненный Никита Кислицын дал показания ФБР в посольстве США.

19 октября обвиняемый рассказал правозащитникам о невозможности вести переписку. «Он пожаловался, что находится в информационном вакууме, потому что написал 17 писем, в СИЗО на его имя поступило 25 писем, но все они были изъяты администрацией», — сообщил член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи.

16 декабря Сачков заявил, что уголовное преследование не связано с деятельностью его бизнеса.