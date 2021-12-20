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Китайская теннисистка Пэн Шуай отказалась от обвинений в насилии в адрес бывшего вице-премьера КНР

Денис Ламехов
Сегодня в 9:35

Китайская теннисистка, бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пэн Шуай отказалась от обвинений в изнасиловании в адрес бывшего первого вице-премьера КНР Чжан Гаоли. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ее интервью сингапурскому СМИ Lianhe Zaobao.

«Мне необходимо подчеркнуть один чрезвычайно важный момент: я никогда не говорила и не писала, что кто‑либо насиловал меня», — заявила она. Спортсменка назвала пост с обвинениям в насилии «личным делом» и заявила, что в отношении ее слов «возникло недопонимание». Она не уточнила, что имеет в виду. Теннисистка указала, что не находилась под наблюдением и не делала заявлений против собственной воли.

2 ноября Пэн Шуай в соцсети Weibo обвинила бывшего первого вице-премьера Госсовета КНР Чжан Гаоли в сексуальном насилии. Спортсменка отметила, что когда‑то они состояли в долгосрочных отношениях, но спустя семь лет после того, как отношения закончились, Гаоли пригласил ее на встречу и принудил к сексу. Пост быстро исчез, а поиск в Weibo по имени и фамилии теннисистки был запрещен.

После инцидента девушка пропала. Представители Мировой теннисной организации, а также игроки не могли с ней связаться. Новак Джокович, Наоми Осака и другие теннисисты выступили со словами поддержки в ее адрес и запустили тег #WhereIsPengShuai (в переводе с английского «Где Пэн Шуай»).

В середине ноября китайское СМИ CGTN опубликовало текст электронного письма, где от имени Пэн говорилось, что она в безопасности, не пропала и отрицает свои обвинения. 21 ноября спортсменка впервые появилась на публике — на церемонии открытия финального матча по теннису среди подростков в Пекине. 2 декабря Женская теннисная ассоциация (WTA) приостановила все турниры в Китае из‑за ситуации с Пэн.

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