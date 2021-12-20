Вышел трейлер спецэпизода «Внутри Лапенко»

В сети появился трейлер спецэпизода «Внутри Лапенко» под названием «Убийство в „Гнезде фазана“». Он выйдет 27 декабря.
Ролик будет посвящен предкам основных персонажей сериала. «Специальная серия „Внутри Лапенко“ в жанре детектив, повествующая о таинственных событиях, произошедших в декабре 1886 года», — отмечается в описании под видео.
По словам одного из авторов сериала Алексея Смирнова, сначала они не хотели ничего выпускать, но затем вспомнили, что скоро Новый год.
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