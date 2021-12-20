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Дэнни Трехо сыграет в криминальной драме, основанной на реальных событиях

Дарья Мельникова
Сегодня в 8:59

Дэнни Трехо, известный по фильмам «Мачете» и «От заката до рассвета», сыграет в предстоящей криминальной драме режиссера Венди Уилкис «Alone Today» («Сегодня одна»). Об этом сообщает Deadline.

К актерскому составу фильма также присоединились Шеннон Элизабет («Американский пирог») и Фрэнк Уэйли («Криминальное чтиво»).

Картина, основанная на реальных событиях, расскажет о женщине (Элизабет), находящейся в тяжелых отношениях с детективом (Уэйли), который помогает перевозить девушек, ставших жертвами секс-торговли, через мексиканскую границу. При попытке спасти последний грузовик с ними, прежде чем «исчезнуть навсегда», все идет не по плану, и женщина решает пойти другим путем.

По словам режиссера и бывшей сотрудницы полиции Уилкис, она хотела бы снять фильм, в котором была бы представлена более правдивая версия женщины-полицейской, а также пролить свет на домашнее насилие и на то, что может случиться с каждым, «независимо от вашего воспитания, работы и местонахождения».

Продюсером выступит Роб Марголис, известный по картинам «Лишний вес» и «Альфа-разлом». Съемки фильма начнутся этой зимой в Лос-Анджелесе.

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