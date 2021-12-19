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В Москве силовики сорвали встречу левых политиков

Семён Гудошников
Сегодня в 20:27

В Москве полиция сорвала встречу «Левые: промежуточные итоги и перспективы. От 2011 к 2024», которая должна была пройти в бизнес-центре «Семеновский». Об этом сообщает Sota.

Полицейские пришли в помещение, где было намечено мероприятие, еще до его начала. Поводом для этого якобы послужило сообщение о «митинге с пропагандой». После этого собственник сообщил организаторам, что мероприятие запрещено, так как является «политическим».

По словам экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова, на владельца бизнес-центра надавила полиция, а в самой встрече не было ничего противозаконного, аренда помещения была оплачена.

Лобанов добавил, что на мероприятии левые политики планировали обсудить историю и будущее социалистической политики в России. В нем должны были участвовать депутат Мосгордумы Елена Янчук, публицист Борис Кагарлицкий, мундеп Сергей Цукасов, глава московского горкома комсомола Дарья Багина и другие политики.

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