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Умер режиссер Андрей Малюков — автор фильмов «34-й скорый» и «Мы из будущего»

Семён Гудошников
Сегодня в 19:31

В возрасте 73 лет скончался режиссер, народный артист России Андрей Малюков. Об этом ТАСС сообщила его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

По ее словам, Малюков последние два года очень серьезно болел, умер он от последствий COVID-19.

Малюков окончил режиссерский факультет ВГИКА в 1971 году, после чего работал ассистентом режиссера на съемках пятисерийной киноэпопеи «Освобождение».

Дебютный полнометражный фильм Малюкова — «В центре особого внимания» — вышел в 1977 году. Он получил госпремию РСФСР и серебрянную медаль имени Довженко. В 1981-м режиссер снял один из первых советских фильмов-катастроф — «34-й скорый».

Также Малюков работал над фильмами «Мы из будущего» и «Матч», сериалами «Империя под ударом», «Грозовые ворота», «Спецназ», «Диверсант», «Мосгаз» и другими.

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