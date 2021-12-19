В возрасте 73 лет скончался режиссер, народный артист России Андрей Малюков. Об этом ТАСС сообщила его двоюродная сестра, актриса и режиссер Наталья Бондарчук.

По ее словам, Малюков последние два года очень серьезно болел, умер он от последствий COVID-19.

Малюков окончил режиссерский факультет ВГИКА в 1971 году, после чего работал ассистентом режиссера на съемках пятисерийной киноэпопеи «Освобождение».

Дебютный полнометражный фильм Малюкова — «В центре особого внимания» — вышел в 1977 году. Он получил госпремию РСФСР и серебрянную медаль имени Довженко. В 1981-м режиссер снял один из первых советских фильмов-катастроф — «34-й скорый».

Также Малюков работал над фильмами «Мы из будущего» и «Матч», сериалами «Империя под ударом», «Грозовые ворота», «Спецназ», «Диверсант», «Мосгаз» и другими.