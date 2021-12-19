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Marvel Studios начала работу над новым «Человеком-пауком»

Семён Гудошников
Сегодня в 18:31

Глава Marvel Studios Кевин Файги сказал, что компания начала активно разрабатывать новый фильм про Человека-паука. Об этом пишет The New York Times.

Файги отметил, что не хочет, чтобы фанаты вновь пережили долгую разлуку с супергероем — как это произошло после выхода второй части. Тогда задержка была связана с тем, что Sony Pictures и Marvel Studios не могли договориться об условиях сделки.

Актерский состав и детали сюжета Файги не уточнил. Однако продюсер трилогии Эми Паскаль намекнула, в каком направлении действие может развиваться.

«В конце фильма, который мы только что сняли, вы видите, как Человек-паук принимает важное решение. Это жертва. И это дает нам много возможностей для работы над следующим фильмом», — сказала она.

Тем временем «Человек-паук: Нет пути домой» уже пятый день в российских кинотеатрах. В стартовый день лента собрала рекордные для постковидного периода 239,3 млн рублей. Фильм посмотрел и редактор «Афиши Daily» Максим Сухагузов. В своей рецензии он рассказал о картине все, что можно сказать, не привлекая спойлеры.

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