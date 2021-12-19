Умер основатель хай-тека, дефицит консолей добрался до киберспорта и другие новости дня

В возрасте 88 лет скончался британский архитектор Ричард Роджерс. Он спроектировал Центр Помпиду в Париже и стал одним из основателей хай-тека.

Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно. По версии следствия, он рекомендовал выделить квартиру женщине, которая уже получала жилищную субсидию.

В России выявили 27 967 случаев коронавируса за сутки, умерли 1023 человека. В Нидерландах из‑за «Омикрон»-штамма объявили локдаун.

В Москве под Новый год дополнительных ограничений вводить на планируют, сказал Сергей Собянин. Но если власти решат это сделать, то предупредят заранее.

В России вторые сутки водители не могут получить права и зарегистрировать автомобили. Дело в том, что серверы ГИБДД затопило и база перестала работать.

Зато за нарушителями ГИБДД продолжает следить — даже в инстаграме. Инспекторы московского отделения службы подписываются на блогеров, которые «пытаются пропагандировать нарушения ПДД», и принимают меры — так уже оштрафовали 150 человек.

В МВД времени тоже зря не теряют — там посоветовали придумать тайный сигнал о помощи перед поездкой за границу. Услышав такую фразу от вас по телефону, близкие смогут понять, что вы в беде.

Крупнейшие лиги квиддича решили изменить название спорта, вдохновленного игрой из вселенной «Гарри Поттера». Причины две — авторские права на торговую марку «Квиддич» и высказывания Джоан Роулинг о трансперсонах.

Дефицит консолей затронул киберспорт. Игрокам мейджора по Halo пришлось играть на версиях Xbox Series X для разработчиков (девкитах) — обычных приставок не нашлось.

Ученые создали «мини-мозг» в чашке Петри и научили его играть в Pong. Для этого живым клеткам потребовалось около 15 игровых сессий, в то время как ИИ обучается за несколько тысяч игр.

Nike и Comme des Garçons переосмыслили бутсы 1992 года, добавив к ним каблуки. Есть белая и черная расцветки — посмотрите на это чудо сами!