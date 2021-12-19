20 декабря в московском офисе «Ночлежки» пройдет первая вакцинация от коронавируса для бездомных. Об этом радиостанции «Эхо Москвы» сообщила директор столичного филиала благотворительной организации Дарья Байбакова.

Получить прививку «Спутником Лайт» смогут 15 человек, имеющих российский паспорт, — именно столько доз согласился выделить Дептруда и соцзащиты. В офис приедет медицинская бригада, которая по стандартной процедуре осмотрит, а затем вакцинирует бездомных.

Байбакова назвала это «важным шагом» и отметила, что проблема вакцинации бездомных все еще не решена: многие из них потеряли свои документы и паспорт, а привиться без второго нельзя.

«Ночлежка» отправляла несколько запросов в Депздрав с просьбой открыть отдельный пункт вакцинации для бездомных, но в ведомстве отвечали, что условия для доступной вакцинации в Москве уже созданы. Однако бездомные не идут в пункты для всех из‑за страха почувствовать себя неловко, а из некоторых их прогоняют, рассказала Байбакова.

«Поэтому хорошо, что пункт будет в такой организации, куда люди и так приходят, где привычная для них обстановка, где они чувствуют себя в безопасности, где рядом есть соцработники, которые им помогают», — сказала Байбакова, предлагая открыть пункт для бездомных на базе «Ночлежки».

Телеграм-канал Baza пишет, что данные о заболеваемости бездомных в Москве не учитываются, хотя их в городе «десятки тысяч». Больницы принимают бездомных с COVID-19, но выписывают «долечиваться» на улицу. Тем временем в «Ночлежке» тестируют бездомных на коронавирус и проводят им флюорографию.