Собянин: новых ограничений под Новый год в Москве не планируется

Перед Новым годом в столице пока не планируют вводить новые ограничения. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год».

По словам градоначальника, москвичам перед зимними праздниками следует готовиться «жить так, как мы живем, в ограничениях, которые есть». Если же власти решат принять новые антикоронавирусные меры, то объявят о них заранее.

Сейчас в Москве действует масочный режим, заполняемость театров и музеев не должна превышать 70%, а при входе в них необходимо предъявить QR-код. Такие же коды нужны для посещения спортивных и других мероприятий, на которых собираются больше 500 человек.

До 25 февраля для пожилых москвичей и людей с хроническими заболеваниями действует «домашний режим». Временно приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте для всех, кроме вакцинированных или переболевших в течение последних шести месяцев. Работодатели обязаны держать на удаленке 30% сотрудников. 80% работников сферы услуг и госслужащих должны быть вакцинированы.