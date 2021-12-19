В МВД посоветовали придумать тайный сигнал о помощи перед поездкой за границу

Специалисты МВД посоветовали россиянам придумать вместе с близкими условный сигнал о помощи, которым можно будет воспользоваться за границей в случае опасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Перед поездкой за границу на работу или учебу необходимо придумать слово или фразу, которая будет означать, что вы в опасности и нуждаетесь в помощи. Это должна быть очень простая фраза, которая не вызовет подозрений у преступников», — сказали в ведомстве.

Кодовое слово может пригодиться в экстренных ситуациях, например, при похищении. Так как преступники контролируют телефонный разговор, этим словом можно сообщить близким, что вы в беде и вам нужна помощь.

МВД подготовило «Памятки для граждан» с рекомендациями специалистов, как обеспечить безопасность, в том числе детей и подростков.

В начале ноября в США мужчина за рулем увидел, как 16-летняя девушка в соседней машине просит о помощи, и вызвал 911. Как выяснилось, подростка похитили, а во время зрительного контакта с мужчиной она показывала популярный жест о помощи из тиктока. Тогда в сети решили, что этот способ действительно работает, но спустя время мужчина заявил, что не знал об этом жесте.