Клетки человеческого мозга в чашке Петри научились играть в Pong быстрее, чем ИИ

Исследователи из Cortical Labs обучили «мини-мозг», состоящий из около миллиона живых клеток, играть в Pong — аркадную теннисную игру. Об этом пишет New Scientist.

«Мини-мозг» был создан в чашке Петри. Для этого учены поместили живые клетки над массивом микроэлектродов, которые одновременно стимулируют их и анализируют нейронную активность.

При игре в Pong электрические сигналы посылаются то в левую, то в правую часть массива, чтобы показать, где находится мяч. В ответ «мини-мозг» активирует нейроны, чтобы управлять ракеткой.