Клетки человеческого мозга в чашке Петри научились играть в Pong быстрее, чем ИИ

Исследователи из Cortical Labs обучили «мини-мозг», состоящий из около миллиона живых клеток, играть в Pong — аркадную теннисную игру. Об этом пишет New Scientist.
«Мини-мозг» был создан в чашке Петри. Для этого учены поместили живые клетки над массивом микроэлектродов, которые одновременно стимулируют их и анализируют нейронную активность.
При игре в Pong электрические сигналы посылаются то в левую, то в правую часть массива, чтобы показать, где находится мяч. В ответ «мини-мозг» активирует нейроны, чтобы управлять ракеткой.
Игре в Pong живые клетки обучаются за 10-15 игровых сессий, которые в сумме длятся около пяти минут. В то же время искусственному интеллекту требуется для этого около 5 тыс. сессий. Однако при игре друг против друга ИИ выигрывает у «мини-мозга».