Nike и Comme des Garçons добавили каблуки к старой модели бутсов. Посмотрите, что из этого вышло

Бренды Nike и Comme des Garçons объединились, чтобы создать футбольные бутсы с каблуками. Модель в черном и белом цвете поступит в продажу по цене около 633 долларов (46,5 тыс. рублей). Об этом передает Hypebeast.
Модель представили на показе осенне-зимней коллекции Comme des Garçons. Это известные бутсы Nike Premier, дебютировавшие еще в 1992 году, а на их подошвах установлены стилизованные под шипы каблуки. Снаружи новых бутс видно узнаваемый логотип Nike, а внутри — Comme des Garçons.
В октябре Nike продал на аукционе кроссовки Nike Air Ships звезды американского баскетбола Майкла Джордана. Пару купили за 1,47 млн долларов — это самая высокая цена, которую когда‑либо отдавали за игровую обувь.