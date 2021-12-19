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Nike и Comme des Garçons добавили каблуки к старой модели бутсов. Посмотрите, что из этого вышло

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:32

Бренды Nike и Comme des Garçons объединились, чтобы создать футбольные бутсы с каблуками. Модель в черном и белом цвете поступит в продажу по цене около 633 долларов (46,5 тыс. рублей). Об этом передает Hypebeast.

Модель представили на показе осенне-зимней коллекции Comme des Garçons. Это известные бутсы Nike Premier, дебютировавшие еще в 1992 году, а на их подошвах установлены стилизованные под шипы каблуки. Снаружи новых бутс видно узнаваемый логотип Nike, а внутри — Comme des Garçons.

В октябре Nike продал на аукционе кроссовки Nike Air Ships звезды американского баскетбола Майкла Джордана. Пару купили за 1,47 млн долларов — это самая высокая цена, которую когда‑либо отдавали за игровую обувь.

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