У реального квиддича сменится название. Представители спорта хотят дистанцироваться от Роулинг

Крупнейшие лиги квиддича, Американская ассоциация квиддича и Высшая лига квиддича, решили изменить название спорта, вдохновленного игрой из вселенной «Гарри Поттера». Об этом они заявили в совместном пресс-релизе.

Новое название определят до конца января 2022 года, после проведения опросов среди представителей спорта. За изменения выступает и Алекс Бенепе, который вместе с Ксандером Маншелем в 2005 году адаптировал вымышленную игру для реальных соревнований.

Лиги называют две причины своего решения. Во-первых, название «квиддич» — это торговая марка компании Warner Bros., которая продюсировала фильмы о «Гарри Поттере». Из‑за этого возникают проблемы с организацией трансляций игр и их спонсированием.

Во-вторых, лиги хотят дистанцироваться от Джоан Роулинг, автора книг о юном волшебнике, которая и придумала квиддич. Представители дисциплины говорят, что писательница стоит на анти-транс-позиции, а их вид спорта — один из самых инклюзивных и прогрессивных в плане гендерного равенства (по его правилам, в одной команде не может играть более четырех человек одного пола).

В июне прошлого года Роулинг пошутила над определением «те, у кого есть менструации» из статьи с портала Devex. «Кажется, есть какое‑то другое слово для этого. Помогите вспомнить», — написала Роулинг и добавила несколько искаженных вариаций слова «женщина».

А недавно писательница опубликовала твит, в котором иронизировала над новостью о том, что шотландские полицейские будут регистрировать пол насильников согласно их гендерному самоопределению. «Война — это мир. Свобода — рабство. Невежество — сила. Человек с пенисом, который вас изнасиловал, — женщина», — написала она.

Высказывания Роулинг осудили многие коллеги и актеры, бывшие поклонники начали ее «отменять». В конце ноября стало известно, что писательницу не пригласили поучаствовать в спецэпизоде, посвященном 20-летию «Гарри Поттера».

В версии квиддича, которую придумали Бенепе и Маншель, игроки бегают по полю, держа палки или метлы между ног, и стараются забросить мячи в кольца. «Снитч» в этой дисциплине прикреплен к спине независимого игрока, который пытается убежать от «ищеек».