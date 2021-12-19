На мейджоре по Halo некоторые команды играли на девиктах Xbox Series X из‑за дефицита консолей

На первом этапе Halo Championship Series 2021: Kickoff Major некоторые команды играли на девкитах (версиях консолей для разработчиков видеоигр) Xbox Series X. Об этом сообщил в твиттере руководитель киберспортивного направления компании-организатора 343i Тахир Хасанджекич.

По его словам, это связано с продолжающимся дефицитом консолей. Хасанджекич заявил, что девкиты функционально не отличаются от обычных Series X и никаких неудобств игрокам они не доставят.

«Мы запустим их [консоли] в режиме „Retail“, так что никакой разницы не будет — просто они выглядят немного иначе», — отметил представитель 343i.

Один из участников мейджора опубликовал фотографию девкита и заявил, что поиграть на нем «было круто».