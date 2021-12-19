На мейджоре по Halo некоторые команды играли на девиктах Xbox Series X из‑за дефицита консолей

На первом этапе Halo Championship Series 2021: Kickoff Major некоторые команды играли на девкитах (версиях консолей для разработчиков видеоигр) Xbox Series X. Об этом сообщил в твиттере руководитель киберспортивного направления компании-организатора 343i Тахир Хасанджекич.
По его словам, это связано с продолжающимся дефицитом консолей. Хасанджекич заявил, что девкиты функционально не отличаются от обычных Series X и никаких неудобств игрокам они не доставят.
«Мы запустим их [консоли] в режиме „Retail“, так что никакой разницы не будет — просто они выглядят немного иначе», — отметил представитель 343i.
Один из участников мейджора опубликовал фотографию девкита и заявил, что поиграть на нем «было круто».
Halo Championship Series 2021: Kickoff Major — первый официальный LAN-турнир (который проводится по локальной сети, а не по интернету) по шутеру Halo Infinite. Он проходит с 17 по 19 декабря, в нем участвуют 16 ведущих команд по Halo, призовой фонд составляет 250 тыс. долларов.
Дефицит консолей последнего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X — начался с самого старта их продаж, ноября 2020 года. В основном он связан с нехваткой компьютерных чипов, вызванной пандемией и остановившимися производствами. Подробнее об этом мы писали тут.