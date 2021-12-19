Отца Ивана Жданова приговорили к трем годам лишения свободы условно

Жданова к трем годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве и судебном подлоге. Об этом в твиттере сообщил его адвокат Владимир Воронин.

Юрия Жданова освободили в зале суда. До апелляции он будет находиться под подпиской о невыезде, когда приговор вступит в силу, ему запретят менять постоянное место жительства без уведомления госорганов, периодически ему придется приходить на регистрацию.

Прокуратура требовала для Жданова три года колонии.

Юрия Жданова задержали в марте в Ростове-на-Дону. Сперва его обвинили в превышении полномочий, но затем заменили статью — на мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог.

По версии следствия, во время работы замглавы поселка Искателей в Ненецком автономном округе Юрий Жданов рекомендовал выделить местной жительнице, депутату Искательского поселкового совета, квартиру по договору социального найма. Однако позже выяснилось, что ее семья уже получала жилищную субсидию.

Сын Юрия Жданова Иван связывает уголовное преследование отца с собственной политической деятельностью. Сам Иван Жданов является фигурантом нескольких уголовных дел и находится в международном розыске.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан в России экстремистской и запрещенной организацией, он ликвидирован по решению суда.