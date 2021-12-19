В Нидерландах объявили локдаун из‑за «Омикрон»-штамма

Власти Нидерландов первыми в Евросоюзе объявили локдаун на период новогодних праздников, чтобы попытаться сдержать распространение штамма «Омикрон». Об этом передает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра страны Марка Рютте.

С 19 декабря по 14 января не будут работать непродовольственные магазины, рестораны, парикмахерские, музеи и тренажерные залы. Школы закроются как минимум до 9 января.

Местным жителям рекомендуется пускать в дом не более двух человек. В общественных местах находиться рядом могут тоже только двое. По словам Рютте, несвоевременная реакция приведет к «неуправляемой ситуации в больницах».

Первые случаи «Омикрон»-штамма в Нидерландах зарегистрировали три недели назад, с тех пор уровень заболеваемости этим вариантом только растет. Местные инфекционисты полагают, что во время Рождества и Нового года этот вариант станет самым распространенным в стране.

Тем временем количество зараженных коронавирусом в больницах приближается к самым высоким показателям за этот год. 85% взрослого населения Нидерландов вакцинированы, менее 9% взрослых прошли ревакцинацию — это один из самых низких показателей в Европе.