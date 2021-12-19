ГИБДД второй день не выдает права и не регистрирует автомобили. Сервера службы залило водой

В России вторые сутки водители не могут получить права и зарегистрировать автомобили из‑за сбоя в базе ГИБДД. В МВД назвали причину неполадок — сервера службы залило водой.

18 декабря появилось сообщение о том, что региональные подразделения Госавтоинспекции вынужденно приостановили оказание услуг водителям, а также ограничили доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Сбои наблюдались в Москве, Подмосковье, Красноярском крае, Новосибирской области, Свердловской области. «Фонтанка» писала, что у зданий ГИБДД в Петербурге и Ленобласти образовывались очереди, а неполадки случились после прорыва трубы в серверной.

В МВД подчеркивали, что «подобные случаи являются единичными», а специалисты работают над устранением неполадок.

На следующий день, 19 декабря, ликвидация сбоя продолжилась, а в МВД подтвердили ранее заявленную причину сбоя — затопление в серверной Госавтоинспекции. В ведомстве планируют закончить восстановительные работы к концу дня и продолжить оказание услуг в подразделениях ГИБДД с 20 декабря.