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Умер архитектор Ричард Роджерс — один из основоположников хай-тека и проектировщик Центра Помпиду 10:57
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Умер архитектор Ричард Роджерс — один из основоположников хай-тека и проектировщик Центра Помпиду

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:57

В возрасте 88 лет умер британский архитектор Ричард Роджерс. Об этом Би-би-си сообщили его представители.

Причины смерти не уточнили. Известно, что Роджерс «тихо скончался» в Лондоне.

Архитектор итальянского происхождения получил ряд наград за свои проекты, в том числе Притцкеровскую премию в 2007 году, и является одним из пионеров хай-тека.

Роджерс спроектировал Центр Помпиду в Париже, который открылся в 1977 году. Здание прославилось своим необычны фасадом, покрытым трубами, — проект он создавал вместе с итальянским архитектором Ренцо Пьяно.

Среди других известных проектов Роджерса — Европейский суд по правам человека в Страсбурге и небоскреб на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, штаб-квартира страховой компании Lloyd’s в Лондоне, а также терминалы международных аэропортов в Мадриде и лондонском Хитроу.

В 1991 году Роджерс был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.

Среди его критиков на протяжении многих лет был принц Чарльз, который неоднократно говорил о своей неприязни к проектам Роджерса.

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