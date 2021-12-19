В возрасте 88 лет умер британский архитектор Ричард Роджерс. Об этом Би-би-си сообщили его представители.

Причины смерти не уточнили. Известно, что Роджерс «тихо скончался» в Лондоне.

Архитектор итальянского происхождения получил ряд наград за свои проекты, в том числе Притцкеровскую премию в 2007 году, и является одним из пионеров хай-тека.

Роджерс спроектировал Центр Помпиду в Париже, который открылся в 1977 году. Здание прославилось своим необычны фасадом, покрытым трубами, — проект он создавал вместе с итальянским архитектором Ренцо Пьяно.

Среди других известных проектов Роджерса — Европейский суд по правам человека в Страсбурге и небоскреб на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, штаб-квартира страховой компании Lloyd’s в Лондоне, а также терминалы международных аэропортов в Мадриде и лондонском Хитроу.

В 1991 году Роджерс был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари.

Среди его критиков на протяжении многих лет был принц Чарльз, который неоднократно говорил о своей неприязни к проектам Роджерса.